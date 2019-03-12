Jandarmadan silah üretim ve tamiri yapılan eve operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince izinsiz silah üretim ve tamiri yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesine bağlı Belören Beldesinde izinsiz silah tamiri ve üretimi yapılan eve operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 5 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 2 adet çift kırma yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet el yapımı tabanca, 3 adet yedek tabanca namlusu ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak M.Ç., isimli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA