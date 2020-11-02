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  3. Jandarmadan sürücülere kask sürprizi

Jandarmadan sürücülere kask sürprizi

Gaziantep'e jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimine yakalanan kasksız motosiklet sürücüleri ceza almayı beklerken, kask hediye edildi.

Jandarmadan sürücülere kask sürprizi

Gaziantep, Yavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetim yaptı. Kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, ceza yazmayarak uyarılarda bulundu. Kaskın faydalarını anlatarak sürücüleri uyarıp bilgilendiren ekipler daha sonra motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Jandarma ekipleri "bir şey olmaz deme, kaskını tak kafanı koru" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tek tek uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 47 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Uygulamayı görünce ceza yazılacağını düşünen motosiklet sürücüleri ise ekiplerin kask hediyesini görünce çok mutlu oldu. Hem kaska kavuşmanın hem de ceza yemememin sevincini yaşayan sürücüler, ekiplere teşekkür ederek, "Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız" sözünü verdi.

Jandarmadan sürücülere kask sürprizi

Jandarmadan sürücülere kask sürprizi



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