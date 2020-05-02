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Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın" uyarısında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekiplerinin görüntülerinin olduğu...

Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın" uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekiplerinin görüntülerinin olduğu video klip paylaşıldı.

Komutanlığın Twitter hesabındaki "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler, her zaman olduğu gibi, 2-8 Mayıs Trafik Haftası’nda da sizlerin güvenliği için görev başında olacağız. Siz de trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın."

Kaynak: AA




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