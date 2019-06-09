Jandarmadan uygulama;16 araca ceza kesti,5’ini trafikten men etti

Elazığ'da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı uygulamada, 295 şahıs ve 187 araç kontrol edilirken 5 araçta trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Keban, Pertek, Çemişgezek ve Baskil yolu üzerinde "Eş Zamanlı Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada jandarma ekipleri sürücü, yolcu ve yayaların bayramını kutlarken hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgi, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Uygulama kapsamında 295 şahıs ve 187 araç kontrol eden ekipler 16 araca 8 bin 686 TL ceza kesti.Ayrıca ekipler hacizli 1 aracı yakaladı, eksiklikleri bulunan 5 aracıda trafikten men etti.

Kaynak: İHA