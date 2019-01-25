Jandarmadan yasa dışı sol örgütlere darbe

Balıkesir'de jandarma ekipleri Erdek ve Burhaniye'de sol örgüt propagandası yapan kişilere operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler "Terör Örgütleri"ne yönelik yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda aşırı sol DHKP/C, THKP/C, MKP, DEV-YOL terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan şahıslara yönelik icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda; Erdek ilçesinde N.A. ve S.S.A ve Burhaniye ilçesi E.E.'yi yakaladı. Yakalanan kişilerin evinde adli makamlardan alınan arama izni yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve 1 adet kuru sıkı tabanca yakalandı. Adli makamların talimatıyla N.A., S.S.A. ve E.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA