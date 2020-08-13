Jandarmaları taşıyan otobüs ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Jandarma personellerini taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı.Kazanın olduğunu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşların da yardımıyla Jandarma personelleri minibüsten çıkarıldı. Daha sonra yaralılar yatırıldı ve sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.