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  3. Jandarmaları taşıyan otobüs ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Jandarmaları taşıyan otobüs ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Jandarma personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10'ün üzerinde kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi  Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Jandarma personellerini taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı.Kazanın olduğunu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşların da yardımıyla Jandarma personelleri minibüsten çıkarıldı. Daha sonra yaralılar yatırıldı ve  sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.

 

Jandarmaları taşıyan otobüs ve otomobil çarpıştı: Yaralılar varJandarmaları taşıyan otobüs ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Tayfun Altuntaş
Editör


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