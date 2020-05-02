Jandarmanın atlı timlerinden plajlarda denetleme

Jandarma sokağa çıkma kısıtlamasında görev bölgelerindeki kontrollerini sürdürdü. Jandarma atlı timleri plajlarda denetlemelerde bulundu, o anlar havadan görüntülendi.

Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle duyurulan 1 ile 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için 201 Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Araştırma Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 37 Koruma ve Sevk Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 13 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Patlayıcı Madde İmha Timi ve Atlı Jandarma Timleriyle görev bölgelerinde hazır bulundu. Bugün Sarıyer'de bulunan Gümüşdere Plajına gelen Jandarma Atlı Timleri plajda denetleme yaparak, bölgede kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Sertuğ, Serhan, Sude ve Rehber isimli atlarla plajı baştan sona dolaşan jandarma personelinin denetleme yaptığı o anlar ise havadan görüntülendi.

"Denetlemelerin çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Bölge sakinlerinden Alp Arslan isimli bir vatandaş uygulamanın son derece faydalı olduğunu söyleyerek, "Jandarmanın atlı birliklerinin sahilimizde, bölgemizde görmek bizim için gerçekten bir gurur kaynağıdır. Aynı zamanda at sevdalısı olarak atların bu denetimlerde fevkalade fayda sağlayacağını biliyoruz. Gümüşdere sakini olarak korona virüs atlatıldıktan sonra da bu sahillerde ve ormanlarda atlarla yapılan denetimlerin çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz, açıkçası çok sevindik. Burada denize girmek isteyen insanlara hızlıca müdahale edebiliyorlar. Atlar sahile, denizin içine kadar girebiliyorlar. Bu anlamda büyük fayda sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA