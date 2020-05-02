Jandarmanın bulduğu yaralı karaca tedavi edildi
SAKARYA (AA) - Sakarya'da görevden dönen jandarma ekiplerince bulunan yaralı karaca tedavi edildi. Adapazarı-Karasu yolu Ferizli mevkisinde görevden dönen jandarma trafik ekipleri, yol kenarında bir aracın çarptığı karacayı fark etti. Jandarma ekibi araca aldıkları karacayı, Ferizli ilçesindeki...
SAKARYA (AA) - Sakarya'da görevden dönen jandarma ekiplerince bulunan yaralı karaca tedavi edildi.
Adapazarı-Karasu yolu Ferizli mevkisinde görevden dönen jandarma trafik ekipleri, yol kenarında bir aracın çarptığı karacayı fark etti.
Jandarma ekibi araca aldıkları karacayı, Ferizli ilçesindeki veterinere götürdü.
Buradaki tedavisi tamamlanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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