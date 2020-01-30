Jandarmanın dikkati hırsızlık şebekesini çökertti

Gaziantep'te devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkati ile yol kenarında bulunan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ekipler yürüttükleri çalışmada 4 kişilik şebekeden 3 şahsı kovalamaca ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sinan Mahallesi kırsalında devriye atan Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekiplerinin tenha yolda terk edilmiş halde bir araç dikkatini çekti. Aracı inceleyen ekipler, plaka sorgusunda otomobilin B.E. (22) isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri sorgulamada araç plaka ve şase numarasının ise Karşıyaka Polis Amirliği tarafından çalıntı kaydı girildiğini tespit etti. Arazide arama yapan ekipler bölgede fark ettikleri İ.A. (23), A.S. (18), B.Ş. (27) ve A.U. (25) isimli şahısların peşine düştü. Jandarmayı görünce kaçan şahıslardan 3'ü kovalamaca sonucunda yakalanarak etkisiz hale getirilirken, A.U. kaçmayı başardı.

3 şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemelerin ardından araç sahibine teslim edildi. Kaçan A.U.'nun ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA