Jandarmanın kemer ve kış lastiği denetiminde 157 sürücüye ceza yağdı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte 9 günde yaptıkları okul servis araçları, emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu ve eksikliği bulunan 157 araç sürücüsüne toplam 89 bin 286 lira idari para cezası yazıldı.

Isparta Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri tarafından 10 -19 Ocak tarihleri arasında il genelinde yapılan okul servis araçları, emniyet kemeri ve ticari araçların kış lastiği konusunda toplam 4 bin 496 araç kontrol edildi.

Ekiplerin 9 günlük süre zarfında yaptığı denetimlerde kusurlu görülen ve eksikliği bulunan 157 araç sürücüsüne toplam 89 bin 286 lira idari para cezası uygulanırken, 44 aracın da trafikten men edildiği ve ayrıca 3 sürücü belgesinin geri alındığı bildirildi.

Öte yandan, Jandarma'nın sorumluluk alanında aynı tarih aralığında 1 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği ve 2 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA