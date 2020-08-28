Jandarmanın ölüme yaklaşığı o anlar kameralara böyle kaydedildi!
Kayseri’de trafik denetimindeki bir jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan jandarma personeline ekip arkadaşları müdahale ederken kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Kayseri'de yolda seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu trafik denetimindeki jandarma personeline çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken kamyonetin altında kalmaktan kurtulan jandarma personeline ise ekip arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı.
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28 Ağustos 2020 Cuma 16:35
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