Jandarmanın ölüme yaklaşığı o anlar kameralara böyle kaydedildi!

Kayseri’de trafik denetimindeki bir jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan jandarma personeline ekip arkadaşları müdahale ederken kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.