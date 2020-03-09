Jandarmaya "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik” eğitimler verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Yönelik" alınacak tedbirler kapsamında personellere yönelik eğitimler verildi.

Komutanlığa bağlı birliklerinde görev yapan personele yönelik olarak Şubat ayı içerisinde yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamada, "27 lider personele "Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yasal Çerçeve", "Aile İçi Şiddet Olaylarına Müdahale", "Etkili iletişim" ve "Savunuculuk" konularını kapsayan "Eğitici Eğitimi" verildi. 96 personele karşılaşılan aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarına etkin müdahalenin sağlanabilmesi maksadıyla "Aile içi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" verildi. 39 personele Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak "Mağdura Yaklaşım ve Görüşme Teknikleri Eğitimi" olmak üzere toplam da 162 personele eğitim verilmiştir. Ayrıca 2 personelimiz ise, Avrupa Birliği ile koordineli olarak yürütülen "Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında, Litvanyalı uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak üzere Ankara iline gönderilmiştir. Jandarma olarak aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet ile etkin mücadeleye devam etmekle beraber vatandaşın yanında, yakınında yardımında prensibiyle özverili çalışmalarına devam edecektir." denildi.

Kaynak: İHA