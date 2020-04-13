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  3. Jandarmayı karşılarında gören gençler nereye kaçacağını şaşırdı

Jandarmayı karşılarında gören gençler nereye kaçacağını şaşırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.

Jandarmayı karşılarında gören gençler nereye kaçacağını şaşırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.

İlginç olay, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Doğukent Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, havanın güneşli olmasını fırsat bilen gençler yasağı dikkate almayarak futbol maçı yaptı. Maçın ortalarında karşılarında jandarmayı gören ve siren seslerini duyan gençler nereye kaçacağını şaşırdı. Jandarmanın gençleri kovaladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İHA




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