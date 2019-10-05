Jandarmayı taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı TIR'la çarpıştı.



