Jandrei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jandrei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jandrei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jandrei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jandrei 1 Mart 1993 tarihinde Itaqui şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jandrei Chitolina Carniel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jandrei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jandrei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jandrei'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jandrei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jandreigoleiro/

Jandrei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jandrei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jandrei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jandrei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Tubarão-SC

1 Ocak 2018 yılında Chapecoense

24 Ocak 2019 yılında Genoa

14 Şubat 2020 yılında Athletico-PR

30 Haziran 2021 yılında Genoa

24 Ağu 2021 yılında Santos FC

1 Ocak 2022 yılında São Paulo

Jandrei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jandrei şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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