Jandro Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jandro Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jandro Orellana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jandro Orellana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jandro Orellana 7 Ağu 2000 tarihinde Gavà şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Orellana Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jandro Orellana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Jandro Orellana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jandro Orellana'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jandro Orellana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JandroOrellana6

http://www.instagram.com/jandroorellana/

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Jandro Orellana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jandro Orellana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jandro Orellana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jandro Orellana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2014 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2015 yılında Barça U16

1 Temmuz 2016 yılında Barça U18

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2019 yılında Barcelona B

22 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Jandro Orellana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jandro Orellana şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jandro Orellana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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