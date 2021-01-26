Janet Yellen'in Özel Kalem Müdürü Didem Nişancı kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Mesleği nedir?

Didem Nişancı kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Mesleği nedir? Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından düzenlenen senatoda Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'a onay verdi. Yellen bu göreve getirilen ilk kadın olurken, özel kalem müdürü olarak ise Türk asıllı Didem Nişancı seçildi.

DİDEM NİŞANCI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de ekonomi alanında eğitim aldı. 48 yaşındaki Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

MESLEĞİ NEDİR?

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı. ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu. Bugün ABD senatosunda düzenlenen seçimin ardından Hazine Bakanı Janet Yellen'in yeni kalem müdürü olarak Türk asıllı Nişancı'da karar kılındı.