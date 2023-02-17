Janeudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janeudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janeudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janeudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janeudo 1 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Janeudo Oliveira Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janeudo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janeudo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Janeudo'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janeudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janeudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Janeudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janeudo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Aralık 2016 yılında Fluminense-BA

26 Kasım 2017 yılında Ferroviário-CE

6 Ocak 2020 yılında Manaus FC

1 Aralık 2020 yılında Fast Clube-AM

11 Şubat 2021 yılında Aimoré-RS

26 Mayıs 2021 yılında Iguatu-CE

13 Ağu 2021 yılında Jacuipense-BA

15 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

22 Eylül 2022 yılında Maracanã

6 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Janeudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janeudo şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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