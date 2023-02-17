Janez Pisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janez Pisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janez Pisek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janez Pisek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janez Pisek 4 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Janez Pišek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janez Pisek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Janez Pisek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 15 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Janez Pisek'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Janez Pisek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janez Pisek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janez Pisek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janez Pisek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Celje

15 Ağu 2019 yılında NK Domzale

Janez Pisek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janez Pisek şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Janez Pisek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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