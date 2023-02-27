Jang Han Gyeol Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jang Han Gyeol Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jang Han Gyeol Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jang Han Gyeol Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jang Han Gyeol Park 15 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박장한결 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jang Han Gyeol Park Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jang Han Gyeol Park'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jang Han Gyeol Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jang Han Gyeol Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jang Han Gyeol Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jang Han Gyeol Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2022 yılında FC Seoul

Jang Han Gyeol Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jang Han Gyeol Park şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jang Han Gyeol Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Wooi Elementary School (서울우이초등학교, 2014-2015),Mullae Middle School (문래중학교, 2016-2018),Boin High School (보인고등학교, 2019-2021)

Güney Kore U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U13 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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