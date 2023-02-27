Jang Woo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jang Woo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jang Woo Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jang Woo Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jang Woo Hong 5 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍장우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jang Woo Hong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jang Woo Hong'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jang Woo Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jang Woo Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jang Woo Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jang Woo Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Namyangju U15

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2020 yılında Hongik Uni

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Jang Woo Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jang Woo Hong şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Namyangju Football Center U12 (남양주축구센터 U12, 2013),Namyangju Football Center U15 (남양주축구센터 U15, 2014-2016),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2017-2019),Hongik University (홍익대학교, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.