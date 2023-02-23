Jani Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jani Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jani Atanasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jani Atanasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jani Atanasov 31 Ekim 1999 tarihinde Strumica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Јани Атанасов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jani Atanasov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Management Consulting yapmaktadır. Jani Atanasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jani Atanasov'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jani Atanasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jani Atanasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jani Atanasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jani Atanasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2013 yılında Akad. Pandev Ju

1 Temmuz 2015 yılında Akad. Pandev

1 Temmuz 2018 yılında Bursaspor

11 Eylül 2020 yılında Hajduk Split

23 Ocak 2023 yılında Cracovia

Jani Atanasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jani Atanasov şuan Cracovia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jani Atanasov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 11 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

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