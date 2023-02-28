Janio Posito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janio Posito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janio Posito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janio Posito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janio Posito 10 Ekim 1989 tarihinde Batán Grande şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Janio Carlo Pósito Olazábal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janio Posito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janio Posito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Janio Posito'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janio Posito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/janioposito29/

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http://www.facebook.com/JanioPosito29

Janio Posito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janio Posito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Janio Posito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janio Posito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2009 yılında Cor. Bolognesi

1 Temmuz 2009 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2011 yılında José Gálvez

1 Ocak 2012 yılında Los Caimanes

15 Ağustos 2016 yılında Comerciantes

4 Ocak 2017 yılında Rosario FC

4 Ocak 2018 yılında Alianza Lima

4 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

16 Temmuz 2019 yılında UTC

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

2 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

1 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

16 Şubat 2023 yılında AD Tarma

Janio Posito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janio Posito şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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