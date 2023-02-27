Janis Beks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Beks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janis Beks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janis Beks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janis Beks 1 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Jānis Beks şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janis Beks Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M³ Sport & Business Consulting yapmaktadır. Janis Beks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Janis Beks'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janis Beks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janis Beks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Janis Beks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janis Beks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Metta

Janis Beks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janis Beks şuan FK Metta takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Janis Beks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FS Metta

Letonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.