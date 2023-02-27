Janis Grinbergs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Grinbergs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janis Grinbergs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janis Grinbergs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janis Grinbergs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Grinbergs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janis Grinbergs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Grinbergs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janis Grinbergs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janis Grinbergs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janis Grinbergs 28 Şubat 1999 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Jānis Grīnbergs şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janis Grinbergs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Janis Grinbergs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Janis Grinbergs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janis Grinbergs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janis Grinbergs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Janis Grinbergs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janis Grinbergs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Skonto

2 Mart 2017 yılında RFS

24 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 II

28 Ağustos 2020 yılında Albatroz/Jelgava

12 Mart 2021 yılında Metta

27 Ocak 2023 yılında Liepaja

Janis Grinbergs kimdir

Janis Grinbergs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janis Grinbergs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Skonto Riga (2003-2015)

Janis Grinbergs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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Janis Grinbergs nereli

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