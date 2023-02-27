Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janis İkaunieks ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janis İkaunieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janis İkaunieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janis İkaunieks 16 Şubat 1995 tarihinde Kuldīga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Jānis Ikaunieks şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janis İkaunieks Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Janis İkaunieks, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Janis İkaunieks'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Janis İkaunieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janis İkaunieks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Janis İkaunieks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janis İkaunieks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Metalurgs

1 Şubat 2014 yılında Liepaja

3 Ocak 2015 yılında FC Metz

1 Ocak 2017 yılında AE Larisa

31 Mayıs 2017 yılında FC Metz

15 Haziran 2017 yılında Liepaja

30 Haziran 2018 yılında FC Metz

6 Temmuz 2018 yılında Liepaja

11 Şubat 2020 yılında Strømsgodset

6 Ağustos 2020 yılında RFS

22 Şubat 2021 yılında KuPS

1 Ocak 2023 yılında RFS

Janis İkaunieks kimdir

Janis İkaunieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janis İkaunieks şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FHK Liepājas Metalurgs

Janis İkaunieks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 12 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Janis İkaunieks nereli

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