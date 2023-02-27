Janis Krautmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Krautmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janis Krautmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janis Krautmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janis Krautmanis 22 Nisan 1997 tarihinde Tukums şehrinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janis Krautmanis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Janis Krautmanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Janis Krautmanis'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janis Krautmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janis Krautmanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janis Krautmanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janis Krautmanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Grobinas

1 Mart 2018 yılında RTU

1 Temmuz 2018 yılında Liepaja II

15 Şubat 2019 yılında Valmiera

1 Temmuz 2019 yılında Spartaks

20 Temmuz 2020 yılında Tukums

31 Aralık 2020 yılında Spartaks

1 Ocak 2021 yılında Nevezis

31 Ağustos 2021 yılında Spartaks

3 Eylül 2021 yılında Super Nova

31 Aralık 2021 yılında Spartaks

8 Mart 2022 yılında RFS

4 Temmuz 2022 yılında Tukums

3 Ocak 2023 yılında Liepaja

Janis Krautmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janis Krautmanis şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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