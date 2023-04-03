Janis Pakalns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Pakalns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janis Pakalns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Janis Pakalns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Janis Pakalns 21 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Janis Pakalns Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Janis Pakalns'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Janis Pakalns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Janis Pakalns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2014 yılında Auda
1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2019 yılında JDFS Alberts
Janis Pakalns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Janis Pakalns şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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