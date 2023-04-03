Janis Pakalns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Pakalns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Janis Pakalns kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janis Pakalns ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.