Janis Truniger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis Truniger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janis Truniger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janis Truniger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janis Truniger 6 Şubat 2001 tarihinde Uznach SG şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janis Truniger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janis Truniger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Janis Truniger'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Janis Truniger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janis Truniger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janis Truniger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janis Truniger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında Rapperswil-Jona

Janis Truniger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janis Truniger şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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