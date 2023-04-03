Janko Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janko Barac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janko Barac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janko Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janko Barac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janko Barac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janko Barac 19 Temmuz 2004 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јанко Бараћ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janko Barac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Janko Barac'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Janko Baracboyu ve yaşı kaç

Janko Barac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janko Barac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Janko Barac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janko Barac kimdir

Janko Barac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janko Barac şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Janko Barac nereli

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