Janko Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janko Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janko Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janko Maric 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Janko Marić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janko Maric Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janko Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Janko Maric'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Janko Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janko Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janko Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janko Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janko Maric şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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