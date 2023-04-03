Janko Rakonjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Rakonjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janko Rakonjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Janko Rakonjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Janko Rakonjac 13 Şubat 2005 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Janko Rakonjac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Janko Rakonjac'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 17 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Janko Rakonjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Janko Rakonjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Partizan U16
1 Temmuz 2021 yılında Partizan U17
17 Ocak 2022 yılında Čukarički U17
1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19
Janko Rakonjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Janko Rakonjac şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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