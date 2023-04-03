Janko Rakonjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Rakonjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Janko Rakonjac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janko Rakonjac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.