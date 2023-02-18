Janko Tumbasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janko Tumbasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janko Tumbasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janko Tumbasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janko Tumbasevic 14 Ocak 1985 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јанко Тумбаceвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janko Tumbasevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janko Tumbasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Janko Tumbasevic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Janko Tumbasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janko Tumbasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Janko Tumbasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janko Tumbasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2007 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2011 yılında Dacia

1 Temmuz 2012 yılında Zimbru Chisinau

31 Aralık 2012 yılında Dacia

12 Temmuz 2013 yılında Vojvodina

4 Şubat 2014 yılında Spartak

30 Haziran 2014 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2015 yılında Spartak

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

1 Temmuz 2019 yılında FK TSC

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında Spartak

Janko Tumbasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janko Tumbasevic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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