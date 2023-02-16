Jann George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jann George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jann George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jann George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jann George 31 Temmuz 1992 tarihinde Nürnberg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jann-Christopher George şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jann George Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Jann George, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jann George'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jann George Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jann George isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jann George Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jann George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2009 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg II

1 Ocak 2013 yılında 1860 München II

31 Mart 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2015 yılında Regensburg

4 Ocak 2022 yılında Aue

31 Ağu 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Jann George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jann George şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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