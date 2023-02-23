Janne Pekka Laine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janne Pekka Laine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janne Pekka Laine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janne Pekka Laine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janne Pekka Laine 25 Ocak 2001 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janne Pekka Laine Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Janne Pekka Laine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Janne Pekka Laine'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Janne Pekka Laine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janne Pekka Laine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janne Pekka Laine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janne Pekka Laine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ilves

1 Ocak 2021 yılında FC Haka

Janne Pekka Laine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janne Pekka Laine şuan FC Haka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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