Janner Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janner Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janner Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janner Corozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janner Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janner Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janner Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janner Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janner Corozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janner Corozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janner Corozo 8 Eylül 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Janner Hitcler Corozo Alman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janner Corozo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Janner Corozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Janner Corozo'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janner Corozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janner Corozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Janner Corozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janner Corozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2013 yılında LDU Guayaquil

18 Şubat 2014 yılında CD Macará

8 Eylül 2014 yılında Atlas U20

11 Ocak 2015 yılında CD Macará

30 Ocak 2016 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2016 yılında CD Macará

5 Ocak 2017 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında CD Macará

31 Aralık 2019 yılında Independiente

2 Ocak 2020 yılında Delfín SC

29 Haziran 2022 yılında CD Everton

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2023 yılında CD Everton

Janner Corozo kimdir

Janner Corozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janner Corozo şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Janner Corozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 13 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Janner Corozo nereli

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