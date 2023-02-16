Jannes Vollert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannes Vollert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jannes Vollert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jannes Vollert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jannes Vollert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannes Vollert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannes Vollert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannes Vollert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannes Vollert 21 Ocak 1998 tarihinde Rendsburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannes Vollert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Jannes Vollert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jannes Vollert'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jannes Vollert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jannesvollert/

Jannes Vollertboyu ve yaşı kaç

Jannes Vollert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannes Vollert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jannes Vollert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannes Vollert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2019 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2021 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2021 yılında Hallescher FC

Jannes Vollert kimdir

Jannes Vollert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannes Vollert şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Jevenstedt, Holstein Kiel (-2013), SV Werder Bremen (2013-2017)

Jannes Vollert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Jannes Vollert nereli

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