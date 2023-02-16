Jannes Wulff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannes Wulff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannes Wulff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannes Wulff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannes Wulff 14 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannes Wulff Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Jannes Wulff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jannes Wulff'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jannes Wulff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannes Wulff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jannes Wulff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannes Wulff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ahlerstedt/Ott.

1 Temmuz 2019 yılında Drochtersen/A.

1 Temmuz 2021 yılında TSV Steinbach

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Jannes Wulff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannes Wulff şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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