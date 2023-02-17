Jannich Storch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannich Storch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannich Storch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannich Storch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannich Storch 12 Mayıs 1993 tarihinde Helsinge şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jannich Victor Bøgelund Storch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannich Storch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jannich Storch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jannich Storch'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jannich Storch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannich Storch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jannich Storch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannich Storch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nordsjaell. U19

1 Ocak 2013 yılında Nordsjaelland

30 Ocak 2014 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2018 yılında FC Roskilde

7 Ocak 2019 yılında Nyköbing FC

23 Ocak 2023 yılında Lyngby BK

Jannich Storch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannich Storch şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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