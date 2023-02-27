Jannik Pohl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannik Pohl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannik Pohl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannik Pohl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannik Pohl 6 Nisan 1996 tarihinde Hjørring şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jannik Holmsgaard Pohl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannik Pohl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jannik Pohl'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jannik Pohl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannik Pohl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jannik Pohl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannik Pohl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aalborg BK Altya

1 Temmuz 2013 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK

29 Ağustos 2018 yılında FC Groningen

2 Eylül 2019 yılında AC Horsens

31 Aralık 2019 yılında FC Groningen

31 Ocak 2020 yılında AC Horsens

29 Mart 2022 yılında Fram Reykjavík

Jannik Pohl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannik Pohl şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jannik Pohl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hundelev Boldklub, GVL Løkken, Hjørring IF (?-2011), Aalborg BK (2011-2015)

Danimarka U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Dänische Liga-Auswahl takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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