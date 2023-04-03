Jannik Pohl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannik Pohl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jannik Pohl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jannik Pohl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jannik Pohl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannik Pohl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannik Pohl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannik Pohl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannik Pohl 6 Nisan 1996 tarihinde Hjørring şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jannik Holmsgaard Pohl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannik Pohl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jannik Pohl'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jannik Pohlboyu ve yaşı kaç

Jannik Pohl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannik Pohl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jannik Pohl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannik Pohl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aalborg BK Altya

1 Temmuz 2013 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK

29 Ağustos 2018 yılında FC Groningen

2 Eylül 2019 yılında AC Horsens

31 Aralık 2019 yılında FC Groningen

31 Ocak 2020 yılında AC Horsens

29 Mart 2022 yılında Fram Reykjavík

Jannik Pohl kimdir

Jannik Pohl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannik Pohl şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hundelev Boldklub, GVL Løkken, Hjørring IF (?-2011), Aalborg BK (2011-2015)

Jannik Pohl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Dänische Liga-Auswahl takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jannik Pohl nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Jiri Strnad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Strnad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jiri Strnad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Strnad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Obamina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Obamina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Obamina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Obamina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olaxon A Tamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaxon A Tamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olaxon A Tamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaxon A Tamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor