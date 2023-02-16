Jannik Rochelt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jannik Rochelt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jannik Rochelt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jannik Rochelt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jannik Rochelt 27 Eylül 1998 tarihinde Lindenberg im Allgäu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jannik Rochelt Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Jannik Rochelt, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jannik Rochelt'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jannik Rochelt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jannik Rochelt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jannik Rochelt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jannik Rochelt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Memmingen U19

1 Temmuz 2017 yılında Memmingen II

1 Ocak 2018 yılında FC Memmingen

31 Ocak 2019 yılında FC Bayern II

1 Şubat 2021 yılında SSV Ulm 1846

1 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Jannik Rochelt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jannik Rochelt şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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