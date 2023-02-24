Janos Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Hahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Hahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Hahn 15 Mart 1995 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Hahn János Csaba şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Hahn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Janos Hahn, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Janos Hahn'nin Paksi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janos Hahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Hahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Janos Hahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Hahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paksi FC U17

1 Ocak 2012 yılında Paksi FC U19

1 Ocak 2013 yılında Paksi FC

17 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

1 Ağustos 2014 yılında Paksi FC

3 Eylül 2021 yılında Dunajska Streda

31 Ağustos 2022 yılında Paksi FC

Janos Hahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Hahn şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Janos Hahn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 14 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.