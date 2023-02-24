Janos Heged1s kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Heged1s Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Heged1s adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Heged1s Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Heged1s 4 Ekim 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Hegedűs János Krisztián şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Heged1s Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Janos Heged1s, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Janos Heged1s'nin Vasas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janos Heged1s Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Heged1s isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Janos Heged1s Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Heged1s futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2011 yılında Haladás Alt.

1 Ocak 2012 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2012 yılında Haladás U19

1 Ocak 2013 yılında Haladás II

1 Temmuz 2015 yılında Budaörs

30 Haziran 2016 yılında Haladás II

1 Temmuz 2016 yılında Haladás

1 Şubat 2017 yılında Puskás AFC

28 Temmuz 2020 yılında Diósgyőr

16 Ocak 2023 yılında Vasas FC

Janos Heged1s Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Heged1s şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Janos Heged1s Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Törökbálinti TE, Újpest FC, Budaörsi SC (-2011)

Macaristan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.