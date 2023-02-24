Janos Mayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Mayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Mayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Mayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Mayer 29 Ekim 2003 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Mayer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Janos Mayer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Janos Mayer'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janos Mayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Mayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janos Mayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Mayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC II

18 Ocak 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC II

18 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

Janos Mayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Mayer şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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