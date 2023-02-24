Janos Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Nagy 7 Ağustos 1992 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy János Patrik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Nagy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janos Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Janos Nagy'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Janos Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janos Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2005 yılında Újpest Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Újpest U17

1 Ocak 2010 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2011 yılında Újpest II

1 Temmuz 2013 yılında Újpest FC

16 Ağustos 2013 yılında SZTK

31 Aralık 2013 yılında Újpest FC

19 Şubat 2015 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2015 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2015 yılında BFC Siófok

1 Eylül 2016 yılında Kaposvár

12 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Janos Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Nagy şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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