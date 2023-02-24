Janos Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Szabo 11 Temmuz 1989 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Szabo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Janos Szabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Janos Szabo'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Janos Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janos Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2006 yılında Paksi FC U19

1 Temmuz 2008 yılında Paksi FC

31 Ağustos 2011 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2011 yılında Paksi FC

Janos Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Szabo şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Janos Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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