Janos Uram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janos Uram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janos Uram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janos Uram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janos Uram 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janos Uram Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Janos Uram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Janos Uram'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Janos Uram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janos Uram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Janos Uram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janos Uram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2016 yılında Békéscsaba Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba

2 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

Janos Uram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janos Uram şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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