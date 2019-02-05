Jantlardaki zulayı Şila ortaya çıkarttı

Van'ın İpekyolu ilçesinde durdurulan bir araçta "Şila" isimli narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, jantların içerisine zulalanmış 16 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Tekiş kavşağında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 06 plaka sayılı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı detaylı aramada; aracın jantlarının içerisine zulalanmış toplam 16 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirildi. S.İ. ve O.Ç. isimli 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

18 operasyonda 508 kilo 840 gram eroin

1 Ocak ile 4 Şubat 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 18 operasyonda 508 kilo 840 gram eroin maddesi ele geçirilirken, geçen yıl aynı tarihler arasında ise 17 operasyonda 384 kilo 643 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA