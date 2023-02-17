Janus Drachmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janus Drachmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Janus Drachmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Janus Drachmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Janus Drachmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janus Drachmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Janus Drachmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Janus Drachmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Janus Drachmann 11 Mayıs 1988 tarihinde Frederikssund şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Janus Drachmann Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Janus Drachmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Janus Drachmann'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Janus Drachmannboyu ve yaşı kaç

Janus Drachmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Janus Drachmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Janus Drachmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Janus Drachmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Grenaa IF

1 Temmuz 2006 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2015 yılında SönderjyskE

29 Ocak 2017 yılında Midtjylland

18 Temmuz 2018 yılında Odense BK

1 Temmuz 2021 yılında AC Horsens

Janus Drachmann kimdir

Janus Drachmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Janus Drachmann şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ORI-Fodbold, Frederikssund IF

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Janus Drachmann nereli

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